Найдены ископаемые земноводные, прятавшиеся от засухи под землей

Древний суперконтинент Пангея благоприятным климатом не отличался. 230 миллионов лет на той его части, что стала Америкой, а конкретнее — на территории нынешнего Вайоминга, многомесячные ливни сменялись испепеляющей засухой. Тем удивительнее, что в ту суровую пору там обитали земноводные.

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Один из видов амфибий, останки которых в изобилии нашли палеонтологи во главе с Дэвидом Лавлейсом из Геологического музея Висконсинского университета, пролил свет на секреты выживания в ту суровую пору. Они описаны в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Первая такая находка попалась Лавлейсу в 2014 году, когда он изучал скрытое биоразнообразие — то есть искал новые виды через их следы или других животных. Тогда он обнаружил странные норы, похожие на банки Pringles. В них покоились крошечные скелеты.

«Я увидел острые зубы, и моей первой мыслью было, что это детеныш крокодила. Но когда мы все это собрали и подготовили, то поняли, что это какая-то амфибия», — вспоминает ученый.

Он не раз возвращался к месту находки со своими студентами, и они нашли около 80 ископаемых нор с черепами и костями древних амфибий. И хотя ни одного полного скелета обнаружить так и не удалось, по тому, что сохранилось, видно, что у похожих на саламандр существ слишком короткие лапки, чтобы рыть глубокие норы.

«Их черепа имеют форму ковша, поэтому мы думаем, что они использовали голову, чтобы зарыться под землю на дне русла реки и пережить засушливый сезон период с более низким уровнем метаболизма. Это похоже на то, что делают некоторые современные саламандры и рыбы», — объясняет биолог Кэл Со из Филдовского музея в Чикаго, принимавший участие в тех раскопках.

Иными словами, древние земноводные проводили дождливую часть года, плавая в реках, а когда реки пересыхали, закапывались головой вперед в илистое дно и впадали в состояние, похожее на спячку. Тем особям, останки которых нашли Лавлейс с коллегами, просто не повезло — с началом нового муссона реки потекли по другим руслам.

Найденному виду дали название Ninumbeehan dookoodukah — на наречии коренных жителей этого места. Понимание механизмов адаптации этих амфибий к экстремальным погодным явлениям, возможно, раскроет возможности выживания современных земноводных в условиях климатического кризиса.