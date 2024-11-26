NASA нашло секретный объект времен «холодной войны»

Исследователям из NASA удалось обнаружить нечто погребенное во льду. По словам ученых, это «город подо льдом»

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Секретный объект времен холодной войны был найден во время наблюдения за радиолокационным прибором, пока тот зондировал ледяной щит Гренландии.

По словам специалиста по криосфере Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA Алекса Гарднера, ученые искали ледяное ложе, а обнаружили «Лагерь века». Вместе с тем, по его словам, сначала не было данных о том, что это такое.

«Лагерь века» известен как «Город подо льдом». Речь идет об арктической военной научно-исследовательской базе США в Гренландии, действовавшей в 1959-1967 годах. Она располагалась в 240 километрах к востоку от авиабазы Туле.

© NASA

Ранее сообщалось, что SpaceX испытает дозаправку своего корабля Starship в космосе весной 2025 года. Как уточнил портал TechCrunch, успешные тесты позволят NASA утвердить окончательный вариант корабля для доставки в сентябре 2026 года астронавтов на поверхность Луны.