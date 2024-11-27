Huawei представила «уберфлагман» Mate 70 RS дороже $1500

Huawei официально представила Mate 70 RS — премиальный смартфон, который стал самым дорогим устройством в линейке.

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Его цена стартует от $1580, а максимальная комплектация обойдётся более чем в $1700.

Mate 70 RS оснащён 6.9-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и рекордной яркостью 3500 нит. Защиту обеспечивает прочное стекло Kunlun Glass нового поколения.

Корпус выполнен из титана и доступен в красном, белом и чёрном цветах. Смартфон работает на процессоре Kirin 9100 с 16 ГБ оперативной памяти и ёмким аккумулятором на 5700 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт (проводной) и 80 Вт (беспроводной).

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Основная камера включает три модуля: 50 Мп с переменной диафрагмой, 40 Мп ультраширик и 48 Мп телевик с 4-кратным оптическим зумом.

Mate 70 RS поступит в продажу 19 декабря и будет работать на HarmonyOS 4.3.