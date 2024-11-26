Названы причины отставания темпов роста LLM-продуктов в России от мировых

Объем российского рынка продуктов на основе больших языковых моделей (LLM) для бизнеса в 2024 году составит 35 млрд руб. До 2028 года этот показатель будет увеличиваться в среднем на 25% ежегодно, сообщает РБК со ссылкой на Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI).

Аналитики прогнозируют, что компании смогут занять 21% рынка LLM-продуктов в России в 2024 году. Основная часть рынка — 33 млрд руб. — придется на решения on-premise, где данные хранятся и обрабатываются на внутренней инфраструктуре заказчика, оставшиеся 2 млрд руб. — на облачные решения. Средняя стоимость проекта без учета аппаратного обеспечения составляет около 15 млн руб.

По данным MarketsandMarkets, BIS Research и Polaris Market Research, объем мирового рынка LLM-продуктов в 2024 году составит $6,4 млрд (около 665,5 млрд руб.). Ожидаемый рост мирового рынка составит 30-35% в год.

Аналитики MTS AI выделяют несколько факторов, ограничивающих рост российского рынка LLM-продуктов, среди которых санкционные ограничения, а также дефицит квалифицированных специалистов в области ИИ и машинного обучения.