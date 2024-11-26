Обнаружен источник найденных в 2022 году загадочных радиосигналов

Ученые выяснили, что загадочные длинные периодические радиосигналы, которые появляются каждые несколько десятков минут в разных областях ночного неба, порождаются парами из красных карликов и невидимых компактных объектов.

© Unsplash

Об этом сообщила пресс-служба Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

"Обнаруженная нами звездная система находится на большом расстоянии от плоскости галактики, из-за чего рядом с ней находится малое число звезд. Благодаря этому мы уверены в том, что именно эта система вырабатывает эти периодические радиоволны. При этом красный карлик сам по себе не способен порождать подобные вспышки излучения, из-за чего мы считаем, что рядом с ним находится компактный объект, которым, скорее всего, является белый карлик", - пояснила доцент Университета Кэртина Наташа Харли-Уолкер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает Харли-Уолкер, еще в начале 2022 года ее научная команда обнаружила загадочные длительные периодические радиосигналы при анализе данных, собранных австралийским телескопом MWA, прототипом строящейся гигантской обсерватории SKA. Эти вспышки радиоизлучения, длящиеся многие десятки секунд, появлялись в определенных точках ночного неба каждые несколько десятков минут.

За последующие два года астрономы открыли сразу несколько подобных сигналов, что побудило ученыхприступить к поискам возможных источников этих радиовспышек при помощи радиотелескопа MeerKAT, прототипа южноафриканской половины SKA, а также наземного инструмента DEC, чилийского телескопа SOAR и орбитального телескопа GAIA, работающих в оптической и инфракрасной части спектра.

Полученные ими данные и снимки помогли ученым открыть новый источник радиосигналов в созвездии Кормы, расположенный за пределами диска Млечного Пути на расстоянии в 5 тыс. световых лет от Земли. Полученные оптическими телескопами фотографии этого объекта, получившего имя GLEAM-XJ 0704 37, указали на то, что необычно длительные радиовспышки каждые три часа испускает звездная система, в центре которой находится красный карлик М-класса.

Как предполагают ученые, вокруг этого светила вращается некий невидимый компактный объект, белый карлик или нейтронная звезда, чьи сближения с открытым астрономами светилом порождают вспышки радиоволн. По мнению астрономов, эти всплески радиоизлучения возникают в результате столкновения поверхности белого карлика с частицами звездного ветра, выбрасываемого из атмосферы его соседа. Последующие наблюдения за GLEAM-XJ 0704 37 помогут проверить эту теорию, подытожили исследователи.