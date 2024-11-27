За последние 20 лет Земля наклонилась на 80 сантиметров к востоку из-за откачки воды из недр планеты. Это выяснила группа международных ученых совместно с коллегами из Сеульского национального университета. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

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Ученые утверждают, что откачка грунтовых вод из недр планеты способна изменить ее наклон и вращение. В 2016 году было опубликовано первое исследование на эту тему.

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Результаты исследования показали, что с 1993 года из подземных природных хранилищ было извлечено 2 150 гигатонн воды. Часть была использована для орошения сельскохозяйственных угодий и других хозяйственных нужд. В итоге она оказалась в океане.