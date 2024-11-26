Как защитить компьютер и телефон от вирусов и мошенников

Россиянам стоит отключить отслеживание исходящего трафика на сайтах, чтобы они не собирали информацию о них. Об этом «Парламентской газете» рассказали аналитики Центра цифровой экспертизы Роскачества.

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Помимо этого, эксперты советуют разрешить браузеру автоматически проверять безопасность сайтов и файлов и устранять угрозы. Пользователям также советуют обращаться внимание на адресную строку браузера, чтобы случайно не перейти на сомнительный сайт. Чтобы сайты не сохраняли информацию о визитах на них, специалисты рекомендуют включать в браузере режим инкогнито. Важно также контролировать, какие функции и сведения доступны веб-сайту.

«Современные браузеры оснащены множеством функций безопасности, которые блокируют подозрительные элементы, анализируют загружаемые данные и защищают пользователя. Однако в браузерах периодически находят уязвимости. В некоторых случаях они лишь незначительно влияют на работу, а в других могут использоваться для кибератак. Поэтому важно регулярно проверять», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов до этого говорил, что в последнее время мошенники стали чаще использовать QR-коды для выманивания денег и кражи персональных данных пользователей, в том числе с их помощью на смартфоны россиян внедряют вредоносные программы.