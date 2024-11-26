ЕС обвинил производителя стекла Gorilla Glass в монополии

Corning, производитель стекла Gorilla Glass, предложила ряд обязательств по урегулированию антимонопольного расследования, проводимого Европейским союзом.

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Расследование, начатое 6 ноября, посвящено обвинениям в том, что компания Corning использовала контракты об эксклюзивности для монополизации рынка ударопрочного стекла Alkali-AS Glass, используемого в основном в смартфонах.

Чтобы снять озабоченность ЕС, Corning обязалась исключить пункты об эксклюзивности из текущих контрактов. Кроме того, компания обязалась воздерживаться от включения таких пунктов в будущие соглашения и гарантировать, что клиенты не будут обязаны закупать минимальные объемы продукции.

Corning также пообещала отстаивать свои патенты на защитное стекло исключительно в случаях нарушения патента, а не договора.

Если эти обязательства будут одобрены ЕС, они будут применяться на глобальном уровне и действовать в течение как минимум девяти лет. За соблюдением обязательств будут следить, и в случае невыполнения условий компания может быть оштрафована на сумму до 1,25 миллиарда долларов.