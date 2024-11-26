Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Последний непростой период для жителей Земли, который принесет ряд тяжких испытаний, начался 26 декабря.

— Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала астролог Анна Ушакова.

По мнению специалиста, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте. Анна Ушакова считает, что в этот период лучше не проявлять чрезмерной активности. Любое дело будет бессмысленно или даже вредно.

При этом специалист рассказала, что многие люди во всех неудачах привыкли винить планету, хоть в глобальном смысле она не является огромной причиной всех бед, передает РИА Новости.

Последний ретроградный Меркурий в году завершится 15 декабря.

26 ноября Меркурий в последний раз в этом году войдет в ретроградное состояние, и продлится оно до 15 декабря.

«Вечерняя Москва» узнала у нумеролога, эксперта по славянской магии Евгении Беловой, какие сюрпризы принесет это явление и как прожить период с минимальными потерями.