Почему селфи меняют самовосприятие человека

Селфи давно стали частью повседневной жизни миллионов людей. По факту, они так прочно вошли в обиход, что начали влиять на наше самовосприятие: психологи все чаще предупреждают о потенциальном вреде селфи для самооценки и ментального фона. Портал popsci.com рассказал, почему мы не похожи на себя на фотографиях.

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Почему мы выглядим иначе на селфи

Раньше мы оценивали свою внешность с помощью зеркала, но теперь эту функцию все чаще выполняет селфи-камера. Многие люди пользуются ей, чтобы проверить, не застряла ли еда в зубах и в порядке ли прическа. Некоторые чаще видят себя на селфи, чем в зеркало, и это проблема, потому что камеры смартфонов видят людей не такими, какие они на самом деле.

Позиция камеры и искажения перспективы

Основной фактор искажения лица на фотографиях — это перспектива. Чем ближе камера к субъекту, тем больше (визуально) становится дистанция между его индивидуальными элементами. Если говорить о селфи, то, чем ближе объектив, тем больше, например, расстояние между кончиком носа и ушами. Из-за этого и возникает ощущение, словно лицо выглядит как-то неправильно.

Телеобъективы обладают узким углом обзора, что позволяет фотографу стоять подальше, но по-прежнему заполнять кадр. В результате телевики сжимают все, что попадает на фото, и дистанция между элементами смотрится меньше. А широкоугольные объективы, напротив, предлагают широкий угол обзора и вынуждают фотографа стоять ближе. Чем ближе он подходит к субъекту, тем больше объектив преувеличивает размеры всего, что находится на первом плане. Если сфотографировать самого себя широкоугольным объективом вблизи, то расстояние между носом и подбородком будет комично огромным, а уши — миниатюрными.

Помните, фронтальные селфи-камеры полагаются на широкоугольные объективы, из-за чего человеку априори нужно находиться достаточно близко, чтобы кадр выглядел нормально. Из-за этого черты лица на фотографиях зачастую выглядят преувеличенными и совсем непохожими на то, что мы видим в зеркале. И если видеть такие селфи достаточно часто, они неизбежно повлияют на самовосприятие человека, причем не факт, что в позитивном ключе.

Искажение объектива

Другой важный фактор — искажения самого объектива. Если объяснять простыми словами, они происходят, когда свет проходит непрямой путь, чтобы достичь сенсора камеры. Чем круче угол, под которым идет свет, тем сильнее искажение.

Фотографы делят искажения на различные категории. Так, бочкообразные искажения характерны для широкоугольных объективов — из-за них изображение будто бы «выпячивается» по центру. Например, если сфотографировать обычную коробку объективом, который подвержен бочкообразному искажению, то коробка будет выглядеть раздутой, а ее углы — согнутыми.

Но как искажения влияют на селфи и портретные фотографии в целом? Если бочкообразные искажения считаются негативными, т.к. они увеличивают и растягивают черты лица, то подушкообразное, напротив, считается положительным. Оно заставляет черты лица выглядеть меньше и тоньше, чем в реальности. Но, к несчастью, фронтальные камеры используют широкоугольные объективы, поэтому черты, находящиеся ближе прочих к камере, будут преувеличены.

Фильтры приложений

Помимо объективов на восприятие внешности также влияют методы обработки фотографий. Конечно, хотелось бы верить, что фото точно и достоверно передают наш внешний вид, но это не так. Особенно если говорить о селфи, которые подвергаются цифровой ретуши и наложению фильтров.

Многие приложения предлагают фильтры, способные сузить лицо, изменить размер и форму щек, сделать нос меньше, разгладить кожу, отбелить зубы, увеличить глаза и многое другое. Некоторые программы требуют ручного наложения фильтров, однако многие другие накладывают их автоматически — и пользователь может не понимать, что его фотография уже отредактирована. Часть смартфонов использует фильтры для ретуши лица по умолчанию.

К несчастью, подобные фильтры могут привести к крайне негативным последствиям. Различия между селфи и изображением в зеркале может привести к раздражению или даже к дисморфофобии: излишней зацикленности на той или иной черте внешности. Некоторые люди настолько беспокоятся о своих «недостатках» из-за селфи, что порой идут на пластические операции.