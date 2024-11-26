Ученые выяснили, как леворукость влияет на интеллект подростков

Ученые из Московского городского педагогического университета и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека выяснили, что леворуким подросткам тяжелее долго концентрировать внимание и составлять развернутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками.

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Они также узнали, что у большинства подростков с уровнем интеллекта выше среднего преобладает активность правой руки, правого уха и правого глаза в выполнении задач различной направленности. Также среди них чаще встречаются амбидекстры — люди, которые одинаково владеют обеими руками.

При этом среди детей со средним уровнем интеллекта больше всего оказалось тех, кто лучше пользуется правой рукой, а амбидекстров в этой контрольной группе встречалось меньше, нежели среди их высокоинтеллектуальных сверстников, передает «Газета.ru».