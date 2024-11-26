Ученые выяснили, как леворукость влияет на интеллект подростков
Ученые из Московского городского педагогического университета и Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека выяснили, что леворуким подросткам тяжелее долго концентрировать внимание и составлять развернутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками.
Они также узнали, что у большинства подростков с уровнем интеллекта выше среднего преобладает активность правой руки, правого уха и правого глаза в выполнении задач различной направленности. Также среди них чаще встречаются амбидекстры — люди, которые одинаково владеют обеими руками.
При этом среди детей со средним уровнем интеллекта больше всего оказалось тех, кто лучше пользуется правой рукой, а амбидекстров в этой контрольной группе встречалось меньше, нежели среди их высокоинтеллектуальных сверстников, передает «Газета.ru».