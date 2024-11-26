Индия и Япония запустят миссию по исследованию Луны

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует реализовать новую миссию по изучению Луны "Чандраян-4" совместно с Японией.

Об этом сообщил журналистам директор организации Нилеш Десаи.

"Индия и Япония проведут совместную миссию, в ходе которой мы достигнем южного полюса Луны", - сказал он.

По его словам, цель миссии "Чандраян-4" - не только высадиться на Луну, но и вернуться с образцами грунта и горных пород. Вес лунохода в составе миссии составит 350 кг, что в 12 раз тяжелее предыдущего.

"Мы еще не получили одобрения правительства на эту миссию", - указал представитель ISRO. Если мы его получим, то сможем осуществить миссию к 2030 году", - добавил Десаи.

23 августа 2023 года спускаемый модуль "Викрам" индийской космической миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Модуль доставил небольшой луноход "Прагъян". Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне (после СССР, США и Китая), а также первым государством, чей космический аппарат прилунился на Южном полюсе земного спутника.