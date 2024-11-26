Япония планирует освоить термоядерный синтез к 2030 году

Япония запустила проект Fusion by Advanced Superconducting Tokamak (FAST), нацеленный на обеспечение безграничных запасов энергии к 2030 году. Суть проекта — объединить систему термоядерной энергетики, производство электроэнергии и топливные технологии, сообщает World Nuclear News.

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FAST — это система с интегрированным токамаком (установка в виде бублика для магнитного удержания плазмы), предназначенная для проведения комплексных технических испытаний, связанных с термоядерной плазмой и генерацией энергии.

В рамках проекта будут использоваться высокотемпературные сверхпроводящие катушки для генерации плазмы высокого давления в компактном размере. Это позволит сократить время и стоимость производства. Производство дейтерия — топлива для ядерного синтеза из морской воды, позволит FAST сэкономить на строительстве термоядерной электростанции.

«В настоящее время ни одно экспериментальное устройство в мире не способно создать необходимую термоядерную среду — поток термоядерных нейтронов и соответствующие тепловые нагрузки — для преодоления разрыва между современными передовыми плазменными экспериментами и желаемой конечной целью практического извлечения энергии», — заявила команда инженеров.

Проект включает достижение устойчивого горения плазмы, извлечение и преобразование энергии, демонстрацию тритиевого топливного цикла и максимальную безопасность.

FAST станет первой в мире станцией, которая вырабатывает регулируемую термоядерную энергию от 50 МВт до 100 МВт с длительностью разряда 1000 секунд горения между дайтерием и тритием.

Система будет работать с высокотемпературным защитным покрытием, тестируя использование тепловой энергии и нейтронов. По расчетам, устройство будет функционировать в сумме в течение 1000 часов (41 день автономной работы) на полной мощности.

Завершить конструирование системы планируют до конца 2025 года.