Microsoft раскрыла глобальную сеть скрытых северокорейских «айтишников»

Microsoft раскрыла широко распространенную северокорейскую схему, в рамках которой фейковые IT-работники тайно работали не только в Китае и России, но и в США, Великобритании и Австралии. Эти работники, выдающие себя за легальных специалистов, в период с 2020 по 2023 год принесли Пхеньяну миллионы долларов.

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На конференции CYBERWARCON компания Microsoft подробно рассказала о том, как эти «агенты» крадут личные данные, фабрикуют резюме и используют инструменты искусственного интеллекта для манипуляций с документами и фотографиями при приеме на работу. Они также могут экспериментировать с технологиями изменения голоса, чтобы избежать проверок на собеседовании.

Тысячи таких агентов проникли на мировой рынок труда, к тому же при содействии «третьих сторон», которые предоставляют поддельные банковские счета, мобильные услуги и доступ к рынкам вакансий.

Microsoft предупреждает, что операции Северной Кореи развиваются, и в будущих кампаниях, вероятно, будут использоваться ещё передовые ИИ-инструменты.