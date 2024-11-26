Эксперты рассказали о феномене ретроградного Меркурия

«Ретроградного Меркурия» в действительности не существует — это всего лишь оптическая иллюзия, которая возникает из-за разницы скорости движения планет. Об этом в беседе с RT рассказали учёные-физики.

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Нет ни одного доказательства в пользу того, что расположение планет может как-то влиять на судьбу людей, отмечают учёные. По оценкам психологов, одна из причин этой парадоксальной веры — желание некоторых людей снять с себя ответственность за собственные неудачи.

26 ноября начинается очередной так называемый период «ретроградного Меркурия» — отрезок времени, когда эта планета отстаёт по скорости движения от Земли. В 2024 году уже было три таких периода: в январе, апреле и августе. Нынешний продлится до 15 декабря.

Астрологи и гадалки утверждают, что космическое тело способно влиять на жизнь людей, якобы Меркурий способен «управлять» человеческими судьбами. Так, считается, будто в период «ретроградного Меркурия» не следует начинать новые дела, подписывать важные документы, подвергаться медицинским вмешательствам и т. п. Вера в способность планеты Солнечной системы влиять на повседневные дела людей проистекает из астрологии — древней практики гаданий по расположению небесных тел.

В начале 2023 года Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) опубликовала специальный меморандум, где учёные подробно объяснили, почему астрология не имеет под собой никаких доказательных, научных оснований. Тем не менее некоторые люди продолжают верить в силу «ретроградного Меркурия».

RT попросил учёных-физиков и психологов объяснить феномен этой веры.

— Что такое «ретроградный Меркурий» с научной точки зрения?

Заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), доктор физико-математических наук, профессор РАН Сергей Богачёв:

— Когда мы наблюдаем за движением планет, не только Меркурия, с Земли, мы видим, что они движутся сначала в одном направлении, потом останавливаются, а затем какое-то время движутся в обратном направлении. Это попятное движение и называют ретроградным. На протяжении долгого времени люди не могли объяснить этот феномен, он стал понятен только в современную эпоху. Оказалось, что это оптический эффект. Если на тот же Меркурий посмотреть в этот момент с другой планеты, например с Венеры, то мы не заметим никаких изменений в его движении. Планеты, включая Меркурий, движутся всегда в одном направлении, а эти ретроградные периоды — просто оптический эффект.

Представьте, что вы движетесь в каком-то направлении, находясь на Земле. И в том же направлении движется какое-то другое небесное тело. Если вы его обгоняете, то вам будет казаться, что оно движется назад по отношению к вам, а если отстаёте, то вам будет казаться, что оно движется вперёд. Так что в те моменты, когда Меркурий отстаёт от Земли, нам кажется, что он движется в обратном направлении.

Но люди хотят думать, что мы движемся по какому-то предначертанному пути, а не подчинены чистой случайности, как песчинка в реке. Конечно, это понятное и объяснимое желание, его не следует стыдиться. Но когда астрологи пытаются найти какие-то конкретные закономерности там, где их нет и быть не может, это с научной точки зрения действительно выглядит немного смешно.

Заведующий кафедрой теоретической физики МФТИ доктор физико-математических наук Эмиль Ахмедов:

— Нет ни одного достоверного, проверяемого, научно подтверждённого доказательства в пользу того, что планеты как-то влияют на жизнь людей. Что такое наблюдаемое явление? Например, если бы мы открыли энциклопедию и увидели, что хотя бы половина всех полководцев родились в июле, это был бы какой-то наблюдаемый факт. Но мы увидим, что их даты рождения равномерно распределены по месяцам года, соответственно, тут даже обсуждать нечего. Наука ничего не опровергает, она ищет какой-то доказуемый, перепроверяемый факт, не зависящий от мнения людей.

— Какие психологические механизмы «ответственны» за веру современных людей в астрологию?

Кандидат психологических наук, клинический психолог, EMDR-терапевт, когнитивно-поведенческий терапевт, заведующая кафедрой «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой», руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании», МГППУ Юлия Кочетова:

— Можно выделить несколько психологических причин такого поведения. Во-первых, люди с высоким уровнем тревожности часто очень бдительно относятся ко всему, что происходит в окружающем мире. Неосознанно они пытаются лучше контролировать происходящее, учесть все возможные факторы, которые, даже потенциально, могут повлиять на их жизнь. Тем более, что научные данные постоянно обновляются и информация, которая была актуальна в прошлом, в современной науке опровергнута множеством фактов. Тревожные люди могут считать, что мнение учёных может ещё раз измениться в будущем, поэтому невозможно доверять ему на 100%.

Второе — экстернальный локус контроля. Термин «локус контроля» означает свойство личности приписывать ответственность за события своей жизни окружающему миру в большей степени, чем себе. Люди с экстернальным локусом контроля могут быть больше склонны к вере в гороскопы и т. п.

Третье — феномен магического мышления. Это убеждение, что реальные события окружающего мира происходят по причине непреодолимых высших/мистических сил, независящих от человека. Проявляется в виде веры в приметы, гороскопы и т. п. Часто это отмечается у людей, в чьей семье верили в приметы и т. п.

Старший преподаватель кафедры «Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой» МГППУ Мария Климакова:

— Я отмечу среди причин веры в ненаучные практики иллюзию кластеризации. Так называется когнитивное искажение, основанное на повторении нескольких событий. Человек, подверженный иллюзии кластеризации, воспринимает несколько повторившихся событий как систему и не рассматривает их как совпадение. Например, если гороскоп, который человек услышал или прочитал где-то, совпал с событиями дня, такой человек будет склонен воспринять это как закономерность, а не как случайность.

Возможно, что человек несколько раз заметил совпадение между гороскопом и поведением людей или своим поведением, какими-то событиями. Вера в то, что данное совпадение может повториться ещё раз, приводит к возникновению самоисполняющегося пророчества. Данный феномен связан с верой или ожиданиями человека, что какие-то события обязательно произойдут. В результате он неосознанно изменяет своё поведение таким образом, чтобы события, которых он ожидает, стали реальными.

Нельзя не отметить и эффект Барнума. Во многих гороскопах часто используются общие, расплывчатые, неопределённые утверждения, которые подойдут большому количеству людей. В результате каждый может найти в гороскопе что-то, что соответствует его личности или жизни, и воспринимать расплывчатые утверждения как те, которые точно характеризуют его жизнь. Этот эффект способствует тому, что человек в результате начинает больше доверять гороскопам.

Психолог Елена Новоселова:

— Дело в том, что людям надо за что-то психологически цепляться. Человек устроен так, что он боится неопределённости, боится будущего, потому что не знает, что его ждёт. А здесь ему дают какие-то понятные указания, объяснения, за которые он может уцепиться. И думать, что если у него в жизни всё плохо, то это не он виноват, а Меркурий. Это в своём роде проявление инфантилизма.