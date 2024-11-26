Найден способ узнать больше об атмосфере газовых планет-гигантов

Исследование спектров молекул газообразного силана и дейтерированного метана в отдельных участках инфракрасной области спектра с существенно более точными характеристиками, чем было известно ранее, провели ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Полученные данные могут быть полезны в планетологии для изучения атмосфер газовых планет-гигантов и их спутников, таких как Юпитер, Сатурн и Титан, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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В ведомстве отметили, что метан и силан являются одними из самых распространенных веществ во Вселенной. Они встречаются в атмосферах и на поверхности планет-гигантов на окраине солнечной системы и в целом ряде туманностей. Однако современные технологии не позволяют отправить человека так далеко в космос, увидеть и заснять, что именно там происходит.

"У ученых-физиков есть базы данных спектральных линий. И результаты, полученные нами, пополнят эти базы данных. С ними любая задача астрофизики или планетологии становится выполнимой. Допустим, вы хотите узнать, что происходит в атмосфере Титана. С помощью межпланетной станции снимается спектр и передается ученым. Ученые сопоставляют полученную информацию с базами данных. Далее путем расчетов мы можем сделать выводы о том, например, какая температура на Титане, как она меняется и так далее", - приводятся слова соавтора исследований, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Ольги Громовой.

По ее словам, чем детальнее ученые изучат спектры различных молекул, тем точнее получат информацию об объектах, которые существуют далеко в космосе.

"Спектроскопия позволяет изучить спектры электромагнитного излучения, которые возникают при переходах между энергетическими уровнями в атомах и молекулах. На основании этих данных можно сделать предположение о том, что происходит в микромире", - приводятся в сообщении слова соавтора исследований, профессора Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Елены Бехтеревой.

Физики Томского политеха совместно с зарубежными коллегами зафиксировали спектры газообразного силана и дейтерированного метана на Фурье-спектрометре. Затем ученые ТПУ с помощью ранее разработанного программного комплекса провели анализ и рассчитали параметры эффективного гамильтониана.

Исследования проводились учеными Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ совместно с Брауншвейгским техническим университетом при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты" и госзадания "Наука".