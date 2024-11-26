Установлено, как межзвездная пыль проникает через порог Солнечной системы

Специалисты Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Владислав Измоденов и Егор Годенко установили путем моделирования, что свойства плазмы на границах гелиосферы помогают мелким частицам межзвездной пыли проникать ближе к Солнцу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что такие модели полезны для изучения свойств межзвездного вещества внутри Солнечной системы и за ее пределами.

© NASA

Гелиосферой принято называть область пространства вокруг Солнца, которая занята солнечным ветром - исходящим из Солнца потоком заряженных частиц. Солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой. При этом образуются ударные волны. Пространство между двумя ударными волнами именуется гелиосферным ударным слоем, и он представляет определенный "барьер" для межзвездной пыли - твердых частиц размером от нескольких миллиардных до нескольких миллионных долей метра. А вот какая именно пыль проникает через этот барьер и куда она потом направляется внутри Солнечной системы, долгое время было не очень понятно.

"В новой модели, построенной в работе Егора Годенко и Владислава Измоденова, сотрудников лаборатории межпланетной среды отдела физики планет ИКИ РАН, впервые одновременно учитываются и эффекты гелиосферного ударного слоя, и изменчивость гелиосферного магнитного поля, то есть магнитных полей внутри Солнечной системы", - отметили в пресс-службе.

Измоденов и Годенко проанализировали, как происходит проникновение частиц межзвездной пыли на близкие к Солнцу расстояния. Используя свою теоретическую модель, они восстановили распределение межзвездной пыли в 2004-2005 годах в плоскости, проходящей через центр Солнечной системы, которая очень близка к орбите американского спутника "Улисс", работавшего в 1990-2007 годах. Оказалось, что если учесть влияние гелиосферного ударного слоя, то эта модель покажет, что в 2004-2005 годах "Улисс" должен был пролетать через области повышенной концентрации межзвездной пыли. Что и соответствует реальным наблюдениям, проведенным на аппарате.

При этом обнаружился неожиданный эффект: модель показала, что гелиосферный ударный слой способствует проникновению мелких пылинок с радиусом 150-250 нанометров на малые расстояния от Солнца, от 1 до 5 астрономических единиц (1 астрономическая единица - около 150 млн км). Ранее же считалось, что такая мелкая пыль должна "фильтроваться" на дальних подступах к нашей системе.