Названы самые популярные смартфоны у россиян на распродаже 11.11

Бюджетный Redmi Note 13 Pro стал самым популярным смартфоном у россиян на распродаже 11.11. Об этом «Газете.Ru» рассказали в AliExpress СНГ.

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Лидер продаж в день скидок выделяется на фоне конкурентов камерой с разрешением 200 Мп, чипом MediaTek Helio G99-Ultra и AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ с яркостью до 1300 нит. Среди прочего смартфон получил корпус с защитой от пыли и брызг по стандарту IP54 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

На втором месте оказался Poco X6 Pro с 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8300-Ultra и камерой с разрешением 64 Мп, дополненной ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и макромодулем на 2 Мп.

Тройку лидеров замыкает базовый Redmi Note 13 с ярким экраном с показателем в 1800 нит. За производительность устройства отвечает бюджетный чип Snapdragon 685, а основная камера представлена сенсором на 108 Мп, которая дополнена модулями на 8 Мп и 2 Мп. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

В топ также попали Poco X6 с чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и Poco M5s на базе MediaTek Helio G95.