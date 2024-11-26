Google разработал ИИ для исправления ошибок в квантовых компьютерах

Команда ученых Google, работающая в области искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий, представила новый ИИ-декодер для поиска и исправления ошибок в квантовых компьютерах. Это открытие было опубликовано в журнале Nature и представляет собой важный шаг в решении одной из главных проблем квантовых вычислений — коррекции ошибок.

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Квантовые биты, или кубиты, крайне чувствительны, что приводит к ошибкам при вычислениях. Используя машинное обучение, команда Google создала ИИ-систему, которая может находить эти ошибки быстрее и точнее, чем существующие методы. Новый алгоритм, названный AlphaQubit, был обучен на квантовом компьютере Sycamore, который использует 49 кубитов, и на квантовом симуляторе, генерируя миллионы примеров ошибок.

Результаты показали, что AlphaQubit значительно улучшает процессы коррекции ошибок. В медленных, но точных тестах эффективность улучшилась на 6%, а при более быстрых тестах, но с меньшей точностью — на 30%. Кроме того, система справляется с большими объемами данных, обрабатывая до 241 кубита, что превзошло все ожидания.