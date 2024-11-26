Обнаружено мощное космическое излучение из близких к Земле мест

Международная группа астрономов из Германии, Франции и других стран обнаружила самые интенсивные космические лучи из зарегистрированных на сегодня. Ученые предполагают, что некоторые из их источников расположены относительно близко к Земле, хотя пока неизвестно, что именно производит такое излучение. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

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Космические лучи — высокоэнергетические частицы, производимые звездами, взрывами сверхновых, пульсарами и другими неизвестными источниками.

Команда зафиксировала лучи, наблюдавшиеся при энергиях вплоть до 40 тераэлектронвольт (ТэВ), что в примерно 20 трлн раз превышает энергию видимого света (1,63–3,26 эВ).

«Мы можем сделать вывод, что измеренные электроны космических лучей, скорее всего, происходят из очень немногих источников в непосредственной близости от нашей собственной Солнечной системы. Они находятся не далее чем в нескольких тысячах световых лет, что кажется очень небольшим расстоянием по сравнению с размерами нашей галактики», — отметила глава подразделения экспериментальной астрофизики частиц в Потсдамском университете Катрин Эгбертс.

По мнению исследователей, столь сильное излучение, вероятнее всего, исходит от относительно старых сверхновых или голых ядер массивных звезд, чью насыщенную водородом оболочку сдуло звездными ветрами.