Китай испытал на орбите надувной модуль

Китай в ходе недавней миссии Shijian-19 без лишнего шума испытал на околоземной орбите небольшой надувной модуль. Об этом со ссылкой на Китайскую академию космических технологий сообщает издание SpaceNews.

В заявлении организации модуль описывается как многофункциональная герметичная конструкция из гибких композитных материалов. В академии добавили, что при запуске модуль находится в сжатом, сложенном состоянии, а по достижении заданной орбиты надувается, что обеспечивает преимущества в виде легкости конструкции и высокой эффективности упаковки.

Проведенные на орбите тесты изделия китайской стороной признаны успешными.

«Для подтверждения работоспособности модуля совместно с партнерскими организациями были проведены наземные испытания, такие как испытания на герметичность, воздействие мусора, экстремальное давление, вибрацию и тепловакуум», — говорится в публикации.

В сентябре ТАСС сообщил о запуске с космодрома Цзюцюань двухступенчатой одноразовой ракеты Long March 2D (CZ-2D) с возвращаемым космическим аппаратом Shijian-19. Космический аппарат — возвращаемый спутник — был выведен на околоземную орбиту высотой около 500 километров и примерно через 14 суток вернулся на Землю.