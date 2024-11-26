На МКС произошла «утечка» неизвестного газа из «Прогресса»

Космонавты на МКС столкнулись с резким запахом и каплями неизвестной жидкости после стыковки с кораблём «Прогресс МС-29».

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Российский грузовой корабль «Прогресс», привёзший на МКС более трёх тонн полезных грузов, преподнёс экипажу неожиданную проблему. При открытии люка космонавты заметили резкий токсичный запах и капли неизвестного вещества. Чтобы избежать риска распространения загрязнения, люк модуля «Поиск» немедленно закрыли, а российский сегмент станции изолировали.

На станции сразу включили системы очистки воздуха и усилили мониторинг атмосферы. По данным NASA, воздух на МКС уже в воскресенье соответствовал нормам безопасности. Эксперт по космонавтике Анатолий Зак подтвердил, что запах оказался действительно токсичным, и экипажу пришлось надеть защитное снаряжение. Астронавт NASA Дон Петтит сравнил этот запах с «краской из баллончика», добавив, что ситуация под контролем.

Модуль «Поиск», пристыкованный к станции в 2009 году, играет ключевую роль в работе российского сегмента. Он используется для стыковки кораблей и хранения грузов. Причины инцидента сейчас изучаются, а экипаж продолжает работу по устранению последствий и подготовке к повторному открытию люка.