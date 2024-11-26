Мошенники начали блокировать iPhone россиян

Владельцы iPhone подверглись массовой атаке мошенников.

Аферисты предлагают гражданам установить на телефон приложения банков, которые были удалены из App Store, а также ТikТоk и другие сервисы. Но вместо реальной помощи россияне получают блокировку своего гаджета.

За то, чтобы разблокировать iPhone, мошенники требуют стоимость нового устройства, сообщает портал Rozetked.

Эксперты советуют не вводить чужие Apple ID и устанавливать приложения только через официальные магазины.