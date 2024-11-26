Опровергнута теория Геродота о балканском происхождении армян

Ученые опровергли теорию Геродота о балканском происхождении армян
Международная команда ученых сравнила современные и древние армянские геномы с генетическими данными жителей Балкан. Оказалось, что армяне и жители Балкан генетически не связаны друг с другом. Кроме того, авторы опровергли ассирийское происхождение жителей области Сасун на юге Армянского нагорья.
Вероятно, они на самом деле связаны с левантийскими земледельцами, пришедшими в регион после 2100-ых годов до нашей эры. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Human Genetics.
Армяне, исторически населявшие Армянское нагорье, долгое время считались потомками жителей древнего балканского царства Фригия, существовавшего с 1200 до 675 года до нашей эры. Основоположником этой теории является Геродот, который заметил, что армяне, служившие в персидской армии, были вооружены по-фригийски. Лингвисты поддержали гипотезу — они предположили, что армянский язык связан с фракийско-фригийской подгруппой индоевропейских языков.
Международная команда ученых решила проверить эту теорию. Они сравнили современные армянские геномы, генетические данные древних людей с Армянского нагорья, а также современные и древние геномы жителей Балкан. Оказалось, что геном армян не имеет ничего общего с геномом людей Балканского полуострова. Зато популяции из восточной, западной и центральной части Армянского нагорья тесно связаны друг с другом.
Кроме того, исследователи опровергли другую теорию — ассирийское происхождение жителей области Сасун на юге Армянского нагорья. На эту связь указывали многие источники, включая местные предания, летописи и Библию. Ученые обнаружили, что в недавнем прошлом численность жителей области Сасун значительно сократилась, что отличает их от других народов.
«Проверяя генетическую преемственность на Армянском нагорье, мы обнаружили генетический вклад в этот регион из источника, связанного с левантийскими земледельцами эпохи неолита, жившими после раннего бронзового века, то есть после 2100 лет до нашей эры. С точки зрения времени и генетической родословной, это согласуется с предыдущими находками в соседних регионах, что позволяет нам сделать вывод о крупномасштабном перемещении по Ближнему Востоку после раннего бронзового века. Вопросы о том, откуда именно и когда это произошло, а также о том, что вызвало столь масштабную волну миграции, остаются без ответа, и их еще предстоит изучить», — добавил Андреа Маника, ведущий автор исследования из Кембриджского университета, Великобритания.