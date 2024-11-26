Опровергнута теория Геродота о балканском происхождении армян

Международная команда ученых сравнила современные и древние армянские геномы с генетическими данными жителей Балкан. Оказалось, что армяне и жители Балкан генетически не связаны друг с другом. Кроме того, авторы опровергли ассирийское происхождение жителей области Сасун на юге Армянского нагорья.

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Вероятно, они на самом деле связаны с левантийскими земледельцами, пришедшими в регион после 2100-ых годов до нашей эры. Исследование опубликовано в журнале American Journal of Human Genetics.

Армяне, исторически населявшие Армянское нагорье, долгое время считались потомками жителей древнего балканского царства Фригия, существовавшего с 1200 до 675 года до нашей эры. Основоположником этой теории является Геродот, который заметил, что армяне, служившие в персидской армии, были вооружены по-фригийски. Лингвисты поддержали гипотезу — они предположили, что армянский язык связан с фракийско-фригийской подгруппой индоевропейских языков.

Международная команда ученых решила проверить эту теорию. Они сравнили современные армянские геномы, генетические данные древних людей с Армянского нагорья, а также современные и древние геномы жителей Балкан. Оказалось, что геном армян не имеет ничего общего с геномом людей Балканского полуострова. Зато популяции из восточной, западной и центральной части Армянского нагорья тесно связаны друг с другом.

Кроме того, исследователи опровергли другую теорию — ассирийское происхождение жителей области Сасун на юге Армянского нагорья. На эту связь указывали многие источники, включая местные предания, летописи и Библию. Ученые обнаружили, что в недавнем прошлом численность жителей области Сасун значительно сократилась, что отличает их от других народов.