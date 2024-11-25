Два каменных круга возрастом около 5 тысяч лет нашли в Англии

Британские археологи обнаружили на территории юго-западной Англии два каменных круга, возраст которых может составлять до 5 тысяч лет. Находка показывает, что Стоунхендж является не единственным неолитическим памятником в данном регионе.

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Ученые обследовали возвышенности в Дартмуре (графство Девон). Один из найденных ими кругов по размерам и конструкции походил на центральную часть Стоунхенджа. Он был построен примерно в то же время, в 160 км к северо-западу от кромлеха.

Эксперты предположили, что кто-то из строителей Стоунхенджа, возможно, также построил новооткрытый Дартмурский круг. Предыдущие исследования показывают, что люди каменного века могли совершать путешествия на большие расстояния.

Каменный круг назвали «Метерал» в честь холма над ним. Он состоит примерно из 20 стоячих камней высотой до 1 метра, расположенных в виде овала размерами примерно 40 на 33 метра. В прошлом круг включал больше камней, но к настоящему времени они либо упали, либо оказались скрыты под растительностью.

Другой каменный круг находится примерно в 1,6 км северу от «Метерала». Его назвали «Стеной ирландца» в честь местной достопримечательности. В нем сохранилось всего около 6 камней. Ученым пришлось использовать приборы удельного сопротивления и магнитной градиентометрии – они показали, где ранее была нарушена почва, и позволили восстановить изначальный облик памятника.

Ученые предположили, что каменные круги эпохи неолита были связаны между собой и образовывали «священную дугу». Они могли обозначать места, имевшие для древних людей особое значение, сообщает Live Science.

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