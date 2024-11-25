Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения «Т-Банка»

Пользователи «Т-Банка» в понедельник, 25 ноября, сообщили о сбоях в работе приложения.

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По данным сайта «Сбой.рф», наибольшее количество жалоб поступило из Москвы (62 процента). Также о проблемах заявили жители Подмосковья, Ярославкой области, Санкт-Петербурга и других регионов.

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и сайту. У некоторых россиян не работают платежи и переводы.

Сбой в работе «Т-Банка» также зафиксировали 31 октября. Пользователи не могли войти в приложение. Основной пик проблем пришелся на 00:45 (мск). Россияне сообщили о проблемах в работе мобильного приложения в целом, а также сайта и личного кабинета.

В России 25 октября произошел сбой в работе ВТБ. Отмечалось, что переводы были недоступны из сторонних банков через систему быстрых платежей на счет ВТБ.

8 октября все интернет-ресурсы Роскомнадзора подверглись массированной DDoS-атаке. Большинство сервисов работало штатно, в том числе сайт РКН. При этом большая часть вредоносного трафика шла из-за границы. В тот же день на сайте РКН произошел технический сбой, из-за чего его не получалось открыть.