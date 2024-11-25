Иранский спутник запустят на орбиту с помощью российской ракеты

Москва и Тегеран планируют вывести на орбиту спутник, разработанный в Иране, с использованием российской ракеты. Об этом рассказал генеральный директор одной из ведущих инновационных компаний страны Хоссейн Шахраби, слова которого приводит Mehr News Agency, партнер сети TV BRICS.

Представитель отрасли также раскрыл детали, касающиеся нового космического аппарата и совместной работы с российской стороной.

«Он представляет собой усовершенствованную версию спутников «Коусар» и «Ходход». Его запуск запланирован на 2025 год», – рассказал Хоссейн Шахраби.

По его словам, данная разработка сможет выполнять функции обоих аппаратов, созданных для развития информационных технологий и средств коммуникации, а также для получения высококачественных изображений земной поверхности. Использование спутников в сфере интернета вещей предоставляет такие преимущества, как обеспечение стабильной связи на всей территории, в том числе в отдаленной горной местности, вне зависимости от погодных условий.

Ранее состоялся успешный запуск иранских спутников «Коусар» и «Ходход» с российского космодрома «Восточный». Аппараты были выведены на орбиту при помощи ракеты «Союз».