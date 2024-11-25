NASA выбрало компании для доставки грузов на Луну

НАСА выбрало американские компании Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на поверхность Луны. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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Не позднее 2032 года корабль Starship компании SpaceX должен доставить на естественный спутник Земли ровер японского производства. Не ранее 2033-го посадочный аппарат Blue Moon разработки Blue Origin планируется использовать для доставки на спутник обитаемого модуля.

Ранее издание сообщило, что НАСА обновило перечень мест высадки миссии Artemis 3, в рамках которой американские астронавты должны оказаться на поверхности Луны.

В сентябре SpaceNews рассказало, что американское космическое агентство выбрало компанию Intuitive Machines для обеспечения навигации и связи на Луне.