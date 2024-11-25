Составлен топ-5 игровых смартфонов на конец 2024 года

Эксперты Android Authority выбрали лучшие игровые смартфоны, которые можно купить в ноябре 2024 года.

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Лидером списка стал Asus ROG Phone 9/ROG Phone 9 Pro. Это устройство с чипом Snapdragon 8 Elite, экраном LTPO AMOLED 185 Гц и мощным аккумулятором на 5800 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.

Смартфон предлагает идеальные условия для гейминга, включая AirTriggers и улучшенное охлаждение.

Nubia Red Magic 9 Pro остаётся актуальным благодаря процессору Snapdragon 8 Gen 3, встроенному кулеру и батарее 6500 мАч с зарядкой 80 Вт. Его дизайн выделяется прозрачной задней панелью и подэкранной фронтальной камерой.

Samsung Galaxy S24 Ultra сочетает в себе мощный Snapdragon 8 Gen 3, AMOLED-дисплей на 6.8 дюйма и поддержку стилуса. Устройство универсально, с акцентом на фото- и видеосъёмку.

iPhone 16 Pro Max с процессором Apple A18 Pro поддерживает запуск ААА-игр, таких как Resident Evil Village. Смартфон оснащён OLED-экраном на 6.9 дюйма и частотой обновления 120 Гц.

Poco F6 стал лучшим бюджетным выбором для игр, предлагая Snapdragon 8s Gen 3, AMOLED-дисплей 120 Гц и зарядку 90 Вт. Этот смартфон выделяется соотношением цены и производительности.