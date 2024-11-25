Производство процессора Samsung Exynos 2600 оказалось под угрозой

Чипсет Exynos 2600 от Samsung, который когда-то имел большие амбиции в мобильных процессорах, может быть отложен из-за производственных проблем. Сообщается, что передовой 2-нм техпроцесс производства Samsung столкнулся с критическими проблемами, и только 10−20% чипов соответствуют нормам — намного ниже порога для массового производства.

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Что последовало за аналогичными трудностями с 3-нм техпроцессом Samsung Foundry, используемым в Exynos 2500, который также показал низкие результаты. В результате растут предположения, что Samsung может передать производство будущих флагманских чипов TSMC, лидеру в производстве полупроводников. Однако такой шаг может привести к увеличению производственных затрат и повышению розничных цен.

Samsung также закрыла предприятия, работающие на более старых 4 нм и 7 нм техпроцессах. Эти проблемы усугубляются тем, что принятое в Южной Корее положение о 52-часовой рабочей неделе ограничивает «гибкость» рабочей силы, что еще больше замедляет прогресс, отмечают эксперты.