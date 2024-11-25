ИИ предложил новую гипотезу происхождения спутников Марса

Не только "черные дыры", взрывы сверхновых, мощные квазары таят немало загадок, но даже такие крошечные спутники Марса, как Фобос и Деймос. Напомним, что диаметр Фобоса всего 22 км, он находится от своей планеты на расстоянии всего около 6000 километров. Деймос расположен на высоте примерно 23 500 километра, его диаметр около 23 километров.

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Хотя спутники были открыты еще в XIX веке, но наука до сих пор не понимает, как они появились. Есть две гипотезы. Спутники - это либо захваченные Марсом астероиды, либо образовались из обломков, которые появились при столкновении крупного космического объекта с планетой. Однако в каждой из этих версий есть несостыковки.

Свой вариант предложил искусственный интеллект, которому ученые "сообщили" все известные данные по спутникам. Согласно опубликованной в Icarus новой гипотезе, "прародителем" спутников является приблизившийся к Марсу крупный астероид. Его разрушила сильная гравитация планеты. И вот из этого "космического мусора" тоже благодаря гравитации со временем "слиплись" Фобос и Деймос. На эту версию работают два известных фактора: состав обоих спутников схож с астероидами, а их почти идеальные круговые орбиты не характерны для захваченных объектов.

В 2026 году японские ученые планируют провести космическую миссию Martian Moons eXploration, которая может пролить свет на происхождение спутников. Аппарат должен собрать данные о составе Фобоса, что поможет подтвердить или опровергнуть гипотезу разрушенного астероида. Если она верна, то Фобос и Деймос окажутся более схожими по составу друг с другом, чем можно было бы ожидать от захваченных астероидов.