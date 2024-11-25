ИИ предложил новую гипотезу происхождения спутников Марса

Искусственный интеллект предложил новую гипотезу происхождения спутников Марса
Не только "черные дыры", взрывы сверхновых, мощные квазары таят немало загадок, но даже такие крошечные спутники Марса, как Фобос и Деймос. Напомним, что диаметр Фобоса всего 22 км, он находится от своей планеты на расстоянии всего около 6000 километров. Деймос расположен на высоте примерно 23 500 километра, его диаметр около 23 километров.
Хотя спутники были открыты еще в XIX веке, но наука до сих пор не понимает, как они появились. Есть две гипотезы. Спутники - это либо захваченные Марсом астероиды, либо образовались из обломков, которые появились при столкновении крупного космического объекта с планетой. Однако в каждой из этих версий есть несостыковки.
Свой вариант предложил искусственный интеллект, которому ученые "сообщили" все известные данные по спутникам. Согласно опубликованной в Icarus новой гипотезе, "прародителем" спутников является приблизившийся к Марсу крупный астероид. Его разрушила сильная гравитация планеты. И вот из этого "космического мусора" тоже благодаря гравитации со временем "слиплись" Фобос и Деймос. На эту версию работают два известных фактора: состав обоих спутников схож с астероидами, а их почти идеальные круговые орбиты не характерны для захваченных объектов.
В 2026 году японские ученые планируют провести космическую миссию Martian Moons eXploration, которая может пролить свет на происхождение спутников. Аппарат должен собрать данные о составе Фобоса, что поможет подтвердить или опровергнуть гипотезу разрушенного астероида. Если она верна, то Фобос и Деймос окажутся более схожими по составу друг с другом, чем можно было бы ожидать от захваченных астероидов.