Названы различия в происхождении первых жителей Исландии и Фарерских островов

Палеогенетики изучили структуру мужской части генома жителей Фарерских островов и Исландии и пришли к выводу, что этот архипелаг и остров были заселены разными группами викингов, которые впоследствии крайне редко контактировали друг с другом.

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Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Frontiers in Genetics.

"Ученые долгое время предполагали, что Фарерские острова и Исландия были колонизированы схожими группами скандинавских народов. Проведенный нами анализ показывает, что оба региона были заселены очень разными по мужской линии группами людей, которые происходили из разных регионов Скандинавии", - заявил доцент Луисвиллского университета (США) Кристофер Тилльквист, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые пришли к такому выводу в рамках палеогенетического исследования, в ходе которого собрали образцы ДНК среди 139 современных жителей Фарерских островов, обитающих в трех разных регионах данного архипелага. Ученые расшифровали структуру их Y-хромосомы, передающейся от отца к сыновьям, и сравнили ее с тем, как была устроена аналогичная часть генома у нескольких сотен жителей Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Ирландии.

Сопоставление наборов мелких мутаций в структуре Y-хромосом показало, что жители Фарерских островов и Исландии происходили из разных регионов Скандинавии. На это указывает разное соотношение трех доминирующих европейских гаплогрупп, R1a, R1b и I1, а также различия в числе уникальных форм данной "мужской" части генома между современными жителями Исландии и Фарерских островов.

В частности, исследователи обнаружили, что жители Исландии обладали более разнообразным набором редких вариаций Y-хромосомы, а также они были дальше расположены от всех других групп скандинавских народов на составленной "карте мутаций", чем обитатели Фарерских островов. Это, по мнению Тилльквиста и его коллег, говорит в пользу принципиально разного происхождения обитателей этих северных островов Европы, а также указывает на редкие контакты между ними в последнюю тысячу лет.