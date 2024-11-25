Выпуск Android 15 на Samsung сорвали

Операционная система (ОС) Android 15 не появится на смартфонах Samsung до конца 2024 года. На это обратило внимание издание 9to5Google.

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Журналисты медиа заметили, что актуальная версия Android уже доступна на смартфонах Google Pixel, однако выход обновления для устройств Samsung запаздывает. При этом ранее корейский производитель обещал, что апдейт появится в середине октября. Согласно инсайдерской информации, выход Android 15 для Samsung сорвали.

Известный инсайдер Макс Джамбор рассказал, что бета-версия оболочки One UI 7, основанной на Android 15, будет доступна пользователям из США и Южной Кореи в начале декабря. В других регионах обновление появится позже.

Судя по всему, стабильная версия актуальной ОС выйдет одновременно со смартфонами Galaxy S25. Источники сообщают, что она должна появиться в феврале 2025 года. Примерно тогда же обновление дойдет и до других девайсов корейского бренда.

Причины, по котором Samsung сильно задержала релиз ОС, не раскрываются. Журналисты 9to5Google отметили, что Google уже успела анонсировать Android 16, а владельцы гаджетов Samsung все еще пользуются Android 14.

Ранее глава китайской компании Nubia Ни Фэй обрушился с критикой на конкурентов, обвинив их в отсутствии инноваций. По его словам, производители повышают цены, но при этом снижают характеристики своих устройств.