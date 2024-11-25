Изучен таинственный сигнал перед извержением вулкана Тонга в Тихом океане

Ученые выявили таинственный сигнал, который возник за несколько минут до самого мощного взрыва в современной истории – извержения вулкана Тонга в Тихом океане в 2022 году. Это событие произвело выброс энергии, сравнимой с 61 мегатонной в тротиловом эквиваленте или землетрясением магнитудой 8,4.

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Команда Японского института по исследованию землетрясений обнаружила «сейсмическую волну» перед взрывом. Она была вызвана обрушением части океанского дна вблизи океана. Колебания распространились по морскому дну и были пойманы удаленными станциями мониторинга за 15 минут до извержения.

Дальнейшее исследование показало, что в стенках вулкана Тонга существовала трещина. Морская вода проникла сквозь нее и смешалась с магмой в области между магматической камерой и морским дном. В конечном итоге это спровоцировало масштабное «паровое» извержение.

Ученые пояснили, что сейсмическая активность предшествует многим извержениям. Но она, как правило, является малозаметной и фиксируется только в радиусе нескольких километров от вулкана. Однако в данном случае их уловили станции на островах Фиджи и Футуна, расположенные на расстоянии почти 750 км друг от друга.

Извержение Тонга произошло в 16:47 по местному времени, а волны возникли в 16:32, ровно за 15 минут до этого. Они «доминировали» в диапазоне частот 0,03–0,1 Герц, и их показатели по амплитуде были сравнимы с землетрясением магнитудой 4,9.

Ученые отметили, что анализ таких волн может послужить предвестником будущих извержений. Люди не могут их ощутить, но они улавливаются современными приборами, сообщает Geophysical Research Letters.