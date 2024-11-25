Изучен таинственный сигнал перед извержением вулкана Тонга в Тихом океане

Таинственный сигнал выявили перед самым сильным извержением в современной истории
Ученые выявили таинственный сигнал, который возник за несколько минут до самого мощного взрыва в современной истории – извержения вулкана Тонга в Тихом океане в 2022 году. Это событие произвело выброс энергии, сравнимой с 61 мегатонной в тротиловом эквиваленте или землетрясением магнитудой 8,4.
Команда Японского института по исследованию землетрясений обнаружила «сейсмическую волну» перед взрывом. Она была вызвана обрушением части океанского дна вблизи океана. Колебания распространились по морскому дну и были пойманы удаленными станциями мониторинга за 15 минут до извержения.
Дальнейшее исследование показало, что в стенках вулкана Тонга существовала трещина. Морская вода проникла сквозь нее и смешалась с магмой в области между магматической камерой и морским дном. В конечном итоге это спровоцировало масштабное «паровое» извержение.
Ученые пояснили, что сейсмическая активность предшествует многим извержениям. Но она, как правило, является малозаметной и фиксируется только в радиусе нескольких километров от вулкана. Однако в данном случае их уловили станции на островах Фиджи и Футуна, расположенные на расстоянии почти 750 км друг от друга.
Извержение Тонга произошло в 16:47 по местному времени, а волны возникли в 16:32, ровно за 15 минут до этого. Они «доминировали» в диапазоне частот 0,03–0,1 Герц, и их показатели по амплитуде были сравнимы с землетрясением магнитудой 4,9.
Ученые отметили, что анализ таких волн может послужить предвестником будущих извержений. Люди не могут их ощутить, но они улавливаются современными приборами, сообщает Geophysical Research Letters.