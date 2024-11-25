Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на некоторых ПК

Microsoft заблокировала обновление Windows 11 под номером 24H2 на компьютерах с установленными играми от Ubisoft: Assassin's Creed, Star Wars Outlaws и Avatar: Frontiers of Pandora. Сообщается о зависаниях и проблемах со звуком в упомянутых игровых проектах.

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С момента выпуска Windows 11 24H2 на площадках Reddit и Microsoft Answers появился ряд жалоб от пользователей ОС, которые писали о проблемах в работе игр от компании Ubisoft.

«У кого-нибудь ещё появился странный лаг после установки последнего обновления Windows? Играю несколько минут, после чего игра просто крашится. До обновления всё было нормально», — пишет один из любителей Assassin's Creed Origins на Reddit.

Другой пользователь сообщал о таких же проблемах со Star Wars Outlaws: игра просто вылетает на рабочий стол и выдаёт ошибку.

Microsoft признала наличие проблемы и опубликовала следующее заявление:

«После установки Windows 11 версии 24H2 пользователи могут столкнуться с проблемами в играх от Ubisoft. Отмечаются зависания, вылеты и “чёрные экраны смерти“».

Список затронутых игровых проектов также прилагается:

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed Origins

Assassin's Creed Odyssey

Star Wars Outlaws

Avatar: Frontiers of Pandora

В Ubisoft подтвердили проблему и даже выпустили временный хотфикс, пообещав в скором времени предоставить полноценное решение.