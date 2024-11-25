Земля лишилась второго естественного спутника. Астероид, который последние два месяца вращался на орбите планеты, теперь отдаляется от нее.

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Объекту присвоили название 2024 PT5. Его размер составляет около 10 метров. По мнению ученых, осколок породы мог отколоться от Луны после столкновения с другим космическим телом.

Астероид впервые заметили в августе 2024 года. В конце сентября он попал под действие земного притяжения. К настоящему времени он оказался под влиянием более сильной солнечной гравитации.

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Сейчас 2024 PT5 находится на расстоянии более 3 млн км от Земли и слишком мал и слаб, чтобы его можно было рассмотреть без мощного телескопа. Но в январе он снова приблизится к нашей планете. Ученые намерены провести наблюдения за ним с помощью радарной антенны солнечной системы Голдстоуна в калифорнийской пустыне Мохаве. Астероид будет доступен для наблюдений в течение недели, после чего переместится вглубь Солнечной системы до 2055 года.