Временный мини-спутник покинул орбиту Земли
Земля лишилась второго естественного спутника. Астероид, который последние два месяца вращался на орбите планеты, теперь отдаляется от нее.
Объекту присвоили название 2024 PT5. Его размер составляет около 10 метров. По мнению ученых, осколок породы мог отколоться от Луны после столкновения с другим космическим телом.
Астероид впервые заметили в августе 2024 года. В конце сентября он попал под действие земного притяжения. К настоящему времени он оказался под влиянием более сильной солнечной гравитации.
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Сейчас 2024 PT5 находится на расстоянии более 3 млн км от Земли и слишком мал и слаб, чтобы его можно было рассмотреть без мощного телескопа. Но в январе он снова приблизится к нашей планете. Ученые намерены провести наблюдения за ним с помощью радарной антенны солнечной системы Голдстоуна в калифорнийской пустыне Мохаве. Астероид будет доступен для наблюдений в течение недели, после чего переместится вглубь Солнечной системы до 2055 года.
«Текущие данные свидетельствуют о том, что во время своего визита в 2055 году астероид, обращающийся вокруг Солнца, еще раз совершит временный и неполный оборот вокруг Земли», – гласит текст исследования.