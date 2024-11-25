Смартфон Realme GT Neo выйдет на этой неделе

Компания Realme подтвердила разработку нового смартфона серии GT Neo.

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По словам главного маркетингового директора компании Сюй Ци, устройство будет представлено уже на этой неделе.

В свою очередь, по данным популярного инсайдера Digital Chat Station, Realme GT Neo7 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч при толщине корпуса всего 8.5 мм. Это позволит смартфону обеспечивать до двух дней автономной работы.

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Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт или 100 Вт. Точнее пока неизвестно.

Что интересно, смартфон также получит плоский экран с разрешением 1.5K, что соответствует всем современным стандартам для этого сегмента.