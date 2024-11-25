Huawei выпустит смартфон с собственной ОС

Китайская корпорация Huawei запустит в производство смартфон с собственным программным обеспечением на фоне попыток США помешать технологическому прогрессу Китая путем санкций. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, корпорация "готовится к выпуску смартфона Mate 70, оснащенного полностью отечественной операционной системой HarmonyOS Next, которую Huawei надеется сделать третьей основной мобильной операционной системой наряду с iOS от Apple и Android от Google".

По оценке FT, это новая демонстрация того, что "санкции США, призванные ослабить компанию, еще больше укрепили статус Huawei как технологического гиганта". В прошлом месяце группа проинформировала, что за первые девять месяцев 2024 года продажи выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Это важный поворотный момент для Китая, он связан с опасениями, что США могут перекрыть все поставки", - сказал газете технический эксперт консалтинговой компании Albright Stonebridge Group Пол Триоло.

По его словам, китайская корпорация сумеет привлечь к проекту международных разработчиков.

Издание напоминает, что импульсом к прорыву Huawei - созданию первой версии HarmonyOS и собственных приложений для работы на новой базе кода - стали санкции США в 2019 году, ограничившие доступ китайской корпорации к Google Mobile Services. С декабря 2023 года корпорация организует онлайн- и офлайн-тренировочные лагеря и ускоренные курсы, чтобы помочь разработчикам ориентироваться в новой платформе.

Программисты должны переписать свои собственные приложения для работы на новой базе кода. Решающим фактором успеха станет создание "критической массы родных" для операционной системы приложений, говорится в публикации.

Один из сотрудников отдела продаж Huawei сообщил газете на условиях анонимности, что "в режиме ожидания находится служба поддержки, готовая помогать решать проблемы". В компании созданы "команды, которые будут тесно взаимодействовать с разработчиками и вовлекать их в работу".

Корпорация сосредоточилась на подготовке к запуску наиболее часто используемых в Китае приложений, включая такие незаменимые, как мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat, интернет-магазин Taobao, а также сервис Meituan, занимающийся,в частности, доставкой еды.