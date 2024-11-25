Появилось новое фото флагманского Xiaomi 15 Ultra

В сети появилось новое изображение флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra.

© Ferra.ru

На фото видно устройство с задней панелью из экокожи и массивным круглым блоком камер. Камеры расположены в интересном формате: три круглых объектива внизу и крупный прямоугольный модуль перископа сверху. Двойная вспышка завершает дизайн.

Согласно слухам, перископическая камера оснащена сенсором Samsung HP9 на 200 Мп, а основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900. Остальные объективы — это ширик и телевик. В разработке камер вновь участвует Leica.

© Weibo

По последним данным, устройство получит 6.7-дюймовый AMOLED-дисплей с QHD+ разрешением, процессор Snapdragon 8 Elite и батарею на 6000 мАч с зарядкой 90 Вт (проводная) и 80 Вт (беспроводная).

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra будет представлен на MWC 2025 в феврале.