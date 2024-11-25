Россияне увидят звездопады из созвездий Близнецов и Малой Медведицы

Метеорные потоки Геминиды и Урсиды из созвездий Близнецов и Малой Медведицы достигнут пика активности в декабре, в результате чего россияне смогут наблюдать звездопады. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Первым декабрьским звездопадом станет метеорный поток Геминиды, порожденный объектом Фаэтон (3200 Phaethon). Он назван в честь созвездия Близнецы, в котором находится область вылета (радиант) метеоров - вспышек на небе. В ночь на 14 декабря его мощность возрастет до максимальной в году: астрономы ожидают около 120 "падающих звезд" в час.

"Метеоры Геминид белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая", - сказали в планетарии.

Второй поток - Урсиды - достигнет пика в ночь на 22 декабря. Его название происходит от созвездия Малой Медведицы (лат. Ursa Minor), где находится радиант Урсид. Родоначальницей звездопада стала периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle).

"По скорости пролета метеоров этот поток очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Пик действия Урсид приходится на самую длинную ночь года, с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час", - уточнили астрономы.

В отличие от Геминид, доступных для наблюдений в обоих полушариях Земли, Урсиды будут видны только в Северном.