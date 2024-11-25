В России могут создать три разных 50-кубитных квантовых компьютера

К концу текущего года в России могут быть созданы три различных квантовых компьютера мощностью 50 кубитов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Руслан Юнусов, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и сооснователь Российского квантового центра.

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Он отметил, что на атомной платформе планируется достичь 50 кубитов до конца года и, возможно, будет представлен еще один альтернативный компьютер на ионной платформе с аналогичной мощностью.

«Если все пройдет успешно, в России к концу года может оказаться три квантовых вычислителя на 50 кубитов, а может и больше», — добавил Юнусов.

Также он напомнил, что, начиная с 2020 года, когда была разработана дорожная карта по квантовым вычислениям, основное внимание уделялось нескольким лидирующим платформам для создания квантовых компьютеров, таким как сверхпроводники, атомы, ионы и фотоны.

«Существуют и другие платформы, но никто не знает, какая из них будет наиболее эффективной, поэтому необходимо работать как минимум над основными», — подчеркнул он.

Юнусов добавил, что в России в течение всего этого времени проводилась работа не только над одним ионным компьютером, но и по нескольким направлениям.

«Первый компьютер, который преодолел порог в 50 кубитов, оказался ионным. Однако этот результат мог достичь и другой проект», — подытожил он.

Квантовые вычисления, одно из стратегических направлений мировой научно-технологической повестки, еще недавно казавшиеся чем-то недостижимым, сегодня — часть реальности, причем в России. Прорыв в этом направлении становится все более заметным, во многом благодаря государственной поддержке. С 2020 года в России по национальному проекту «Цифровая экономика» реализуется дорожная карта «Квантовые вычисления». Главная ее цель — обеспечение технологического лидерства и суверенитета страны в области передовых технологий.