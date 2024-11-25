Исследование: обезьяны способны разрабатывать новые орудия

Швейцарские ученые из Цюрихского университета выяснили, что шимпанзе способны улучшать свои навыки использования инструментов и передавать эти знания сородичам. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

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Команда объединила генетические данные, отслеживающие миграции древних шимпанзе по всей Африке, с наблюдениями за 15 различными моделями добывания корма в десятках популяций современных обезьян.

Виды поведения были разделены на три уровня: не требующие инструментов, требующие простых инструментов и требующие наборов инструментов.

В качестве примера последнего уровня можно привести поведение шимпанзе в Конго, где приматы раскапывают гнезда термитов с помощью толстой палки, а затем используют пережеванный стебель растения в качестве щетки для добычи насекомых из проделанного ими тоннеля.

Исследование показало, что использование современных орудий тесно связано с популяциями, между которыми существовал генетический обмен на протяжении последних 5000–15000 лет. Это позволяет предположить, что такое поведение распространялось при взаимодействии групп.

В районах, где пересекаются три подвида, наблюдается наиболее сложное использование орудий, что подчеркивает, как межгрупповые связи способствуют культурным знаниям.

Напротив, более простые формы поведения, такие как добыча пищи без инструментов, по-видимому, в меньшей степени связаны с миграцией и, вероятно, развивались независимо в разных регионах.

По словам ученых, шимпанзе достигли очевидного прогресса в разработке новых технологий. Например, некоторые группы открыли способ раскалывания орехов с помощью молотков и наковален из камней. А один особенно инновационный коллектив приматов даже изобрел стабилизатор для наковальни.