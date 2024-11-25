iPhone 17 получит камеры без пятикратного телеобъектива

На фоне скудной информации о будущих iPhone 17 и 17 Air появились слухи, что эти модели не получат камеру с пятикратным оптическим приближением.

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Базовая версия iPhone 17 и «утончённый» iPhone 17 Air получат стандартный набор: основную камеру 48 Мп, ультраширокоугольную 12 Мп. Вероятно, и фронтальная камера останется прежней — 12 Мп. Младшая версия iPhone 16 и 16 Plus оснащены телеобъективом с двухкратным увеличением, а камеры с пятикратным зумом имеют только Pro-версии. Предположительно, модель Air должна заменить Plus-версии.

iPhone 17 Air не будет оснащён премиальным телеобъективом из-за тонкого корпуса, который не вместит крупный объектив. Инсайдеры из The Elec пишут, что в iPhone 17 Air можно будет использовать цифровой двукратный зум.