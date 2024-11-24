Ученые узнали природу гигантского огненного облака вокруг Млечного Пути

Международная группа астрономов из Индии и США раскрыла природу огромного облака сверхгорячего газа, окружающего нашу галактику Млечный Путь. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

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Было обнаружено, что эта газовая сфера простирается на 700 тыс. световых лет, а ее температура составляет около 10 млн °C.

В новом исследовании команда пришла к выводу, что огненное облако Млечного Пути связано с процессами эволюции звезд в нашей галактике.

Поскольку в различных регионах диска Млечного Пути продолжается образование звезд, массивные светила в этих регионах время от времени взрываются как сверхновые, разогревая газ вокруг диска до высоких температур. Эти взрывы также обогащают газообразную материю элементами, синтезированными термоядерными реакций в недрах звезд.

Когда этот турбулентный газ вырывается из диска и бурно закручивается, он либо попадает в окружающую среду, либо охлаждается и падает обратно на диск.

Астрономы также обнаружили, что этот раскаленное облако насыщено α-элементами.