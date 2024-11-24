Названа самая атакуемая хакерами страна

Россия стала самой атакуемой страной в мире, данный статус сохраняется с 2022 года. Об этом заявил руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что десятки хакерских групп стали прицельно атаковать российские организации и обычных пользователей после февраля 2022 года.

«Лавинообразный поток» нападений происходит со стороны проукраинских группировок. Чаще всего злоумышленники атакуют промышленные предприятия, телеком, строительные компании и IT-сектор.

По данным аналитика Positive Technologies Ирины Зиновкиной, в 2022 году было 220 «успешных атак» на российские организации. В 2023 году число сократилось до 167. В 2024 году уже зафиксировано 217 атак.

Цели хакеров за последнее три года также изменились, часто они направлены на повреждение инфраструктуры. Например, участились случаи взлома организаций для причинения максимального ущерба. Хакеры выводят из строя IT-системы, публикуют конфиденциальные данные и стремятся предать эти события максимальной огласке.

Кроме того, в 2024 году происходили атаки на религиозные учреждения и сельскохозяйственные предприятия, чего не наблюдалось ранее.

По данным Kaspersky Managed Detection and Response, в первом полугодии 2024 года в России и СНГ количество критичных киберинцидентов выросло на 39% по сравнению с прошлым годом.