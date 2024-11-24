Ученые нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня

Итальянские ученые из университета Ла Сапиенца нашли остатки римского святилища под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, в ходе последней реставрации храма под зданием раскопали разветвленную систему тоннелей, датированную I веком нашей эры. Один из тоннелей вел к бывшему карьеру в окрестностях храмового комплекса. О расположении карьера свидетельствуют глубокие разрезы в породе и остатки неотесанных каменных блоков.

Археологи отметили искусно выполненное каменное плато и остатки святилища в северо-восточной части храмового комплекса. Предположительно, языческое святилище было создано римлянами после разрушения Иерусалима из-за восстания иудеев в 66—73 годах нашей эры.

Ранее археологи нашли в Турции 1600-летний амулет с изображением схватки библейского царя. Ученые предполагают, что амулет является символом христианской религии и власти.