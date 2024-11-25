Эксперт рассказала, возможна ли слежка через беспроводные наушники

Использование беспроводных наушников для слежки маловероятно, но все же возможно при определенных условиях. Об этом агентству «Прайм» заявила заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

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По словам Максимовой, современные наушники, такие как AirPods, применяют технологию Bluetooth подключения к гаджетам. Радиус действия этой технологии составляет 10-20 метров, что делает ее непригодной для постоянного мониторинга на больших расстояниях.

Однако, если злоумышленник получит доступ к учетной записи, связанной с наушниками, или использует специальное ПО для перехвата сигнала, возможно отслеживание перемещений устройства, пояснила эксперт.

Важно отметить, что наушники не оснащены функцией GPS и не могут самостоятельно определить свое местоположение. Они передают информацию о своем местоположении через сопряженное устройство, например, смартфон, использующий GPS или другие методы геолокации.

Таким образом, для отслеживания наушников необходимо постоянное подключение к смартфону или другому устройству. Приложения, подобные «Локатору», предназначены для поиска потерянных устройств, но могут использоваться и для слежки. Злоумышленник, получивший доступ к учетной записи или устройству жертвы, может вести слежку через подобные сервисы, предупреждает Максимова.

Современные операционные системы, такие как iOS, включают множество защитных механизмов, затрудняющих несанкционированный доступ к данным. Однако остается вероятность эксплуатации уязвимостей или ошибок в ПО. Максимова рекомендует регулярно проверять настройки безопасности устройств, обновлять программное обеспечение до последней версии и использовать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты аккаунтов.