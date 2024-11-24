Миллиардер Илон Маск высказался о рисках третьей мировой войны

Миллиардер Илон Маск коснулся темы рисков третьей мировой войны и связал ее президентством Трампа. Он опубликовал пост с необычной иллюстрацией на своей страничке в социальной сети X (бывший Twitter).

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Маск выложил две картинки с человеческим мозгом и летящей пулей. На первом изображении пуля попадает в мозг, и под ней написано «Третья мировая война». На втором изображении пуля задевает ухо и проходит мимо мозга, под ней стоит надпись «Колонизация Марса».

По всей видимости, таким образом владелец Tesla и космической корпорации SpaceX сделал отсылку к покушению на избранного президента США Дональда Трампа. Тогда политик был ранен в ухо, пуля прошла в нескольких сантиметрах от его головы. Маск неоднократно высказывался о том, что человечество сможет выжить только в том случае, если начнет осваивать другие планеты. Видимо, миллиардер считает, что избрание Трампа спасет мир от глобального конфликта и откроет возможности для покорения космоса.

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Ранее Илон Маск заявил о необходимости совершить полет на Марс. По его словам, эта планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания», хотя подобный проект вряд ли сейчас привлечет инвесторов.