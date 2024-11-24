Американская система распознавания лиц «вышла из-под контроля»

Двухпартийная группа из 12 сенаторов США призвала генерального инспектора Управления транспортной безопасности (TSA) провести расследование в связи с расширением использования агентством технологии распознавания лиц, ссылаясь на серьезные проблемы конфиденциальности и гражданских свобод.

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«Вышла из-под контроля», как пишут СМИ со ссылкой на чиновников.

Сенаторы предупреждают, что TSA планирует внедрить систему распознавания лиц в более чем 430 аэропортах, несмотря на отсутствие независимой оценки ее точности или достаточных гарантий неприкосновенности частной жизни пассажиров.

Письмо, подписанное такими законодателями, как Джеффри Меркли и Тед Круз, также ставит под сомнение эффективность программы, отмечая, что TSA не предоставило доказательств, связывающих распознавание лиц с уменьшением задержек или обнаружением поддельных документов.

Показатель ложноотрицательных результатов системы в 3% при полном внедрении может составить более 68 000 отказов в день.