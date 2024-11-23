Ученые устранили ключевые дефекты в процессе 3D-печати

Инженеры Висконсинского университета в Мэдисоне нашли способ устранить сразу три основных дефекта, возникающих при 3D-печати металлических деталей с использованием технологии лазерного сплавления порошков. Речь идет о таких проблемах, как поры, шероховатости поверхности и большие капли материала, которые существенно ухудшают прочность и долговечность изделий.

© Ferra.ru

Руководитель исследования, профессор Лианъи Чэнь, отметил, что в отличие от предыдущих методов, которые фокусировались на устранении одного дефекта, новый подход позволяет одновременно решать все три проблемы. Это не только улучшает качество продукции, но и ускоряет процесс печати, не ухудшая при этом характеристики готовых изделий.

3D-печать металлических частей используется в таких отраслях, как аэрокосмическая, медицинская и энергетическая, где требуются детали сложных форм, которые невозможно создать традиционными методами. Однако наличие дефектов ограничивает применение таких изделий в критически важных областях, где их отказ может привести к катастрофическим последствиям.

В ходе исследования команда использовала кольцевую лазерную технологию, которая позволила глубже проникать в материал и создавать более толстые слои без нестабильности процесса. Это значительно увеличивает производительность и качество деталей.